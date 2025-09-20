Visite découverte de L’abbaye de l’étoile Abbaye de l’Étoile Archigny

Visite découverte de L’abbaye de l’étoile 20 et 21 septembre Abbaye de l’Étoile Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée gratuite de l’abbatiale, du cloître, de la salle capitulaire et des extérieurs.

Abbaye de l’Étoile Abbaye de l’Étoile, 86210 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 Fondée vers 1117 dans un vallon solitaire des environs d’Archigny par l’ermite Isembaud, l’abbaye de l’Étoile s’intègre à l’ordre de Cîteaux. Elle rayonnera jusqu’au milieu du XVIIIe siècle grâce à des hommes comme Isaac de l’Étoile. Après avoir servi de refuge aux Acadiens, elle servira d’exploitation agricole après la Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet de découvrir quelques secrets médiévaux autour des plantes.

