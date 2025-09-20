Visite découverte de l’ancienne chapelle Saint-Charles Chapelle Saint-Charles Montpellier

Visite découverte de l’ancienne chapelle Saint-Charles 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Charles Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’ancienne chapelle Saint-Charles

Vous passez souvent devant, à pied ou en tram…

Profitez de ces journées pour pousser la porte et découvrir l’histoire et l’architecture de cette ancienne chapelle.

Chapelle Saint-Charles Place Albert 1er, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général pour les pauvres et les indigents sur l’emplacement du couvent des Carmes.

La chapelle affectée à l’hôpital, dédiée à saint Charles, est agrandie et remaniée par Jean Giral en 1751 puis Jacques Nogaret.

Elle comporte un plan bien particulier : ses deux niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, permettaient aux pensionnaires d’assister de plain-pied aux offices !

Classée au titre des Monuments historiques en 1947, la chapelle accueille désormais des répétitions des chorales de la ville et des concerts ouverts au public.

