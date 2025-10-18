Visite découverte de l’Église Saint-François du coq chantant quartier Coq Chantant Chantilly

RDV devant l’église Saint-François, au bout de l’allée du Valois, quartier du Coq Chantant, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

L’église Saint-François du quartier du Coq Chantant est typique de l’architecture religieuse des Trente Glorieuses. Par son histoire, son architecture mais aussi par ses vitraux, elle constitue un bel exemple des églises post Vatican II. Venez découvrir la technique et l’histoire de ses grandes verrières, œuvre du célèbre atelier Loire à Chartres, spécialiste de la dalle de verre.

quartier Coq Chantant allée du Valois, chantilly Chantilly 60500 Oise

© vitrail en dalle de verre de l’église Saint Fançois, quartier Coq Chantant, ville de Chantilly