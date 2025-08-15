Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot Les Lamas de Brandacot Saint-Paul

Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot Les Lamas de Brandacot Saint-Paul vendredi 15 août 2025.

Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot

Les Lamas de Brandacot 1120 route des Bois de Lafont Saint-Paul Gironde

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

La ferme des Lamas de Brandacot organise une visite de découverte de l’élevage de lamas pour le grand public.

La visite de cette ferme pédagogique labellisée Bienvenue à la Ferme sera animée par l’éleveur.

Elle est destinée aux petits et aux grands afin de mieux connaitre cet animal que l’imagination collective ne gâte pas forcément alors qu’il est un travailleur acharné, utile engagé. Mais pas que… Vous voulez en savoir plus ? Joël vous attend à St Paul le 15 août à 10h30.

Durée 01h30. .

Les Lamas de Brandacot 1120 route des Bois de Lafont Saint-Paul 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 20 61

English : Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot

German : Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot

Italiano :

Espanol : Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot

L’événement Visite découverte de l’élevage des lamas de Brandacot Saint-Paul a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Blaye