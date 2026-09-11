Visite découverte de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville de Gray, Gray

Informations pratiques

Visite découverte de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Classé Monument Historique depuis 1886, l’Hôtel de ville de Gray est l’un des plus remarquables édifices de la Renaissance en Franche-Comté.

Construit à partir de 1567 sous la direction de l’architecte bisontin Richard Maire, il dévoile une façade richement sculptée et témoigne de plusieurs siècles d’histoire. Au fil du temps, le bâtiment a connu de nombreuses transformations, notamment au XIXe siècle, tout en conservant les traces de son passé Renaissance.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de cet édifice emblématique et découvrez la salle des mariage, la salle du conseil municipal et le bureau du Maire.

Hôtel de ville de Gray 1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Classé Monument Historique depuis 1886, l’Hôtel de ville de Gray est l’un des plus remarquables édifices de la Renaissance en Franche-Comté.

© OT Val de Gray