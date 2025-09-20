Visite découverte de l’Hôtel Reynès Hôtel Reynes Albi

Visite découverte de l'Hôtel Reynès Samedi 20 septembre, 10h30

Gratuit. Nombre de places limité. Sur inscription uniquement avant le 20 septembre. L’inscription n’est valable qu’après réception d’un courriel de confirmation

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

️ Découverte de l’Hôtel Reynès – Albi

Un fleuron du patrimoine albigeois

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, pénétrez exceptionnellement à l’intérieur de l’Hôtel Reynès, l’un des plus remarquables hôtels particuliers de la ville d’Albi.

Laissez-vous surprendre par l’élégance architecturale et le raffinement des lieux, témoins de la richesse et du prestige de la Renaissance albigeoise.

️ Entrée gratuite – Jauge limitée

Réservation obligatoire : https://www.tourisme-tarn.com/agenda/journees-du-patrimoine-venez-a-la-decouverte-de-lhotel-reynes/

Hôtel Reynes 14 rue Timbal 81000, Albi

L'Hôtel Reynès, demeure d'un riche marchand pastellier est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d'une rare élégance. Il est devenu aujourd'hui l'Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Il fut construit par la famille de Roger Reynès, enrichi par le commerce du pastel.

Les bustes de François Ier et de son épouse Eléonore apportent une touche royale à son décor, ils sont visibles depuis la cour intérieure accessible toute l’année.

Il abrite depuis août 2017 le nouvel espace de valorisation des destinations tarnaises du Département : dédié à la valorisation de l’offre touristique, culturelle et naturelle des destinations tarnaises via des écrans d’image, table tactile numérique.

© Pascale Walter CDT Tarn Attractivité