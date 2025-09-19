Visite découverte de l’usine ArcelorMittal de BASSE-INDRE ARCELORMITTAL FRANCE site de BASSE-INDRE Indre

Visite découverte de l’usine ArcelorMittal de BASSE-INDRE ARCELORMITTAL FRANCE site de BASSE-INDRE Indre vendredi 19 septembre 2025.

Visite découverte de l’usine ArcelorMittal de BASSE-INDRE Vendredi 19 septembre, 14h00 ARCELORMITTAL FRANCE site de BASSE-INDRE Loire-Atlantique

Gratuit, réservation obligatoire. Dès 10 ans, mineur accompagné d’un parent. Visite contre indiquée aux personnes à mobilité réduite, femmes enceintes, personnes asthmatiques et porteuses de stimulateur cardiaque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fondé en 1824, le site de BASSE-INDRE est l’un des plus anciens site du Cluster Nord d’ArcelorMittal France et l’une des plus anciennes usines de France.

L’usine est réputée pour la qualité de ses aciers qui sont principalement utilisés dans l’industrie agroalimentaire avec une spécialité dans les fonds à ouverture facile.

ARCELORMITTAL FRANCE site de BASSE-INDRE Quai Langlois BASSE INDRE Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’acier fabriqué à BASSE-INDRE fait partie intégrante de notre quotidien. acier BASSE-INDRE

ARCELORMITTAL FRANCE