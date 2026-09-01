Visite découverte de Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Visite découverte de Marciac

MARCIAC 4 bis place du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Flânez dans les ruelles de ce village emblématique où chaque place, chaque façade semble vibrer au rythme du jazz. Ici, la musique ne s’écoute pas seulement en été, elle fait partie de l’âme du lieu toute l’année.

Au fil de la visite, laissez-vous guider entre patrimoine, traditions gasconnes et anecdotes inattendues. On parle de musique, bien sûr, mais aussi de celles et ceux qui font vivre Marciac au quotidien. Une découverte vivante, rythmée et pleine de surprises.

Lieu de départ devant l’office de tourisme

Pas de paiement sur place, inscription et règlement en ligne en amont.

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MARCIAC 4 bis place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Guided tour organized as part of European Heritage Days

Stroll through the narrow streets of this iconic village, where every square and every facade seems to pulsate to the rhythm of jazz. Here, music isn’t just something you listen to in the summer—it’s part of the very soul of the place all year round.

As you explore, let yourself be guided through the village’s heritage, Gascon traditions, and unexpected anecdotes. We’ll talk about music, of course, but also about the people who bring Marciac to life every day. A lively, rhythmic journey full of surprises.

? Meeting point: in front of the tourist office

No payment on site; registration and payment must be made online in advance.

L’événement Visite découverte de Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-08-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65