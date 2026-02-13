Visite découverte de nos jardins, Terres et Conscience, Charras

Visite découverte de nos jardins 5 – 7 juin Terres et Conscience Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, Terres et Conscience vous ouvre gracieusement ses jardins à Charras.

Notre lieu est un jardin vivant, une pépinière engagée, un lieu de ressourcement, où les plantes disponibles à la vente sont cultivées en extérieur, sans serre, dans le respect des cycles naturels et du vivant.

Pensé comme un espace de (re)connexion au vivant, à soi, Terres et Conscience tisse une approche botanique avec sensibilité écologique et les pratiques de la pleine concience.

Propositions d’ateliers :

Dès l’ouverture à 08h30 : pour libérer vos tensions, apaiser votre esprit et ouvrir vos sens, une heure de yoga kundalini suivie d’une courte méditation et d’un cercle de partage vous est proposé (10€, tarif découverte).

suivie d’une et d’un vous est proposé (10€, tarif découverte). De 11h00 à 12h30 : pratique de yin yoga chamanique et yoga du son, un moyen de vous reconnecter à vous même avant de déployer vos sens dans le jardin (10€, tarif découverte).

Aucune expérience du yoga n’est requise, venez avec des vêtements amples, un petit cousin pour les fesses, un tapis de sol et votre bonne humeur.

Évidemment vous pouvez visiter les jardins sans participer au yoga.

À condition de respecter le lieu, si vous le souhaitez, portez une couverture pour pouvoir pique niquer sur place.

Terres et Conscience 1 chemin de la Pépinière 16380 Charras Charras 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 23 07 41 https://www.terresetconscience.com https://www.facebook.com/terresetconscience;https://www.instagram.com/terres_et_conscience/ Tout a commencé par un simple champ de ronces, peu à peu transformé en jardin botanique, vitrine de la pépinière, puis nos jardins privés, aujourd’hui dédiés à nos ateliers de connexion à la nature et de présence à soi.

Ici, le lieu respire à votre rythme : graminées, bambous, palmiers et hibiscus composent une atmosphère aux accents tropicaux.

Les fleurs sauvages invitent à explorer, à prendre le temps, à se ressourcer loin du tumulte de la ville.

Ce lieu est devenu un espace de rencontre : d’abord avec soi-même, puis avec celles et ceux qui partagent les mêmes passions et la même curiosité pour l’univers qui nous entoure.

Nous y avons imaginé l’espace « Cœur de Lotus », ouvert sur le jardin tout en étant abrité des intempéries : un cocon pour le yoga, les cérémonies de cacao et divers ateliers. Niché au coeur des forêts domaniales du pays d’Horte, les accès se font en vélo pour les courageux ou en voiture, pas de transports en commun. Parkings gratuits. Toilettes sèches.

©Terres et Conscience