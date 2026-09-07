Visite découverte des Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Flogny-la-Chapelle

Informations pratiques

Visite découverte des Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Dimanche 20 septembre, 10h00 Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À pieds ou en calèche, nous vous proposons de suivre le parcours du laitier et de découvrir la vie dans les fermes dans la première moitié du XXe siècle. Répartis sur plusieurs sites, matériel agricole d’hier, animaux de la ferme et tradition fromagère seront au menu de cette journée. La journée se clôturera par une conférence animée par Cécile Berly, historienne et écrivaine reconnue, spécialiste du XVIIIe siècle.

Un parcours en calèche et une dégustation de fromages vous sera proposés !

Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Flogny la Chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Anciennes fermes de La Chapelle Vieille

Forêt

La Chapelle

A pieds ou en calèche, nous vous proposons

de suivre le parcours du laitier et de

découvrir la vie dans les fermes dans la

première moitié du XXe siècle. Répartis sur

plusieurs sites, matériel agricole d’hier,

animaux de la ferme et tradition fromagère

seront au menu de cette journée. La journée

se clôturera par une conférence animée par

Cécile Berly, historienne et écrivaine

reconnue, spécialiste du XVIIIe siècle.

Parcours en calèche et dégustation de

fromages Parking

Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt

©mairie de Flogny la Chapelle