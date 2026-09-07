Visite découverte des Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt, Flogny-la-Chapelle
dimanche 20 septembre 2026 · Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt · Flogny-la-Chapelle
Informations pratiques
Visite découverte des Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Dimanche 20 septembre, 10h00 Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À pieds ou en calèche, nous vous proposons de suivre le parcours du laitier et de découvrir la vie dans les fermes dans la première moitié du XXe siècle. Répartis sur plusieurs sites, matériel agricole d’hier, animaux de la ferme et tradition fromagère seront au menu de cette journée. La journée se clôturera par une conférence animée par Cécile Berly, historienne et écrivaine reconnue, spécialiste du XVIIIe siècle.
Un parcours en calèche et une dégustation de fromages vous sera proposés !
Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt Flogny la Chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Anciennes fermes de La Chapelle Vieille
Forêt
La Chapelle
A pieds ou en calèche, nous vous proposons
de suivre le parcours du laitier et de
découvrir la vie dans les fermes dans la
première moitié du XXe siècle. Répartis sur
plusieurs sites, matériel agricole d’hier,
animaux de la ferme et tradition fromagère
seront au menu de cette journée. La journée
se clôturera par une conférence animée par
Cécile Berly, historienne et écrivaine
reconnue, spécialiste du XVIIIe siècle.
Parcours en calèche et dégustation de
fromages Parking
Anciennes fermes de La Chapelle Vieille Forêt
©mairie de Flogny la Chapelle
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