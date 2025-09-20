Visite découverte des Archives municipales et communautaires de La Rochelle Archives Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Accompagnés par les archivistes des Archives Olga de Saint-Affrique, vous découvrirez les coulisses du service et du bâtiment, ainsi que notre rôle et nos missions. Vous aurez également accès à une sélection de documents originaux parmis les plus précieux et les plus anciens conservés.

Archives Olga de Saint-Affrique 25B avenue John Fitzgerald Kennedy 17000 La rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 53 91 https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/6126/81552 »}] Ouvert en septembre 2023, les Archives Olga de Saint-Affrique accueillent les archives municipales et communautaires de La Rochelle. Accès par bus : ligne Illico 2 – arrêt B. Giraudeau Archives ou ligne 6 – arrêt Kennedy. Station vélo Yelo : libre service vélos Espace Giraudeau. Parking gratuit espace Giraudeau.

Journées européennes du patrimoine 2025

© J. Chauvet / Ville de La Rochelle