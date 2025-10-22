Visite découverte des Huîtrières du Château de Bélon STESF 2025 Lieu-dit Belon Riec-sur-Bélon

Lieu-dit Belon Huîtrières du Château de Bélon Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:45:00

2025-10-22

Créée en 1864 sur les rives du Bélon, les Huîtrières du Château de Bélon vous ouvrent leurs portes.

1ère ferme ostréicole de la rivière du Bélon, découvrez l’histoire de cette famille pionnière dans l’affinage de l’huître plate et creuse et dans la production ostréicole en Bretagne. Vous pourrez mesurer l’exigence et les savoir-faire que réclament ce métier.

Possibilité de déguster des huîtres (prestation payante sur place).

L’exploitation est agréée ferme de découverte du réseau Bienvenue à la ferme. Site préservé et classé monument historique. Vente directe tous les jours de l’année, dégustations, expéditions.

⚠️ Minimum 6 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

♿ Compliqué pour les PMR, même avec accompagnateur, mais la visite peut-être adaptée sur demande. Acceslibre .

Lieu-dit Belon Huîtrières du Château de Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

