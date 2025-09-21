[Visite] Découverte des ivoires Musée de Dieppe Dieppe

Musée de Dieppe /salle des ivoires Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Riche, mystérieuse et précieuse, l’ivoire a marqué l’histoire de Dieppe du XVIIᵉ au XXᵉ siècle. Véritable fleuron de l’artisanat dieppois, elle a donné naissance à des objets d’une finesse exceptionnelle.

Lors de cette visite, partez à la découverte de la plus grande collection d’objets en ivoire de France, conservée au musée. Un voyage au cœur du savoir-faire local !

Rendez-vous au Musée de Dieppe

⏰ Horaire 10h30

Durée 30 minutes .

Musée de Dieppe /salle des ivoires Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

