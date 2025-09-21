[Visite] Découverte des ivoires Musée de Dieppe Dieppe
[Visite] Découverte des ivoires Musée de Dieppe Dieppe dimanche 21 septembre 2025.
[Visite] Découverte des ivoires
Musée de Dieppe /salle des ivoires Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Riche, mystérieuse et précieuse, l’ivoire a marqué l’histoire de Dieppe du XVIIᵉ au XXᵉ siècle. Véritable fleuron de l’artisanat dieppois, elle a donné naissance à des objets d’une finesse exceptionnelle.
Lors de cette visite, partez à la découverte de la plus grande collection d’objets en ivoire de France, conservée au musée. Un voyage au cœur du savoir-faire local !
Rendez-vous au Musée de Dieppe
⏰ Horaire 10h30
Durée 30 minutes .
Musée de Dieppe /salle des ivoires Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99
English : [Visite] Découverte des ivoires
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Visite] Découverte des ivoires Dieppe a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie