Visite découverte des Jardins d'Art d'Omont – Omont, 6 juin 2025

Ardennes

Visite découverte des Jardins d’Art d’Omont 3 rue de Sauville Omont Ardennes

Tarif : – –

Date : 2025-06-06 à 2025-06-08

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

A l’occasion des cinq hectares de jardins d’Art sont à visiter librement. Le village comporte trois jardins aménagés avec des œuvres d’Art étranges et qui évoluent au gré du temps. Venez vous déconnecter entre nature et monde onirique.Une visite guidée aura également lieu le 7 juin à 15h en compagnie de Melody Convers.

3 rue de Sauville

Omont 08430 Ardennes Grand Est +33 6 87 53 24 14 monjardinomont@gmail.com

English :

Five hectares of art gardens are open to the public. The village comprises three gardens featuring strange works of art that evolve over time. A guided tour will also take place on June 7 at 3pm, accompanied by Melody Convers.

German :

Bei dieser Gelegenheit sind die fünf Hektar großen Kunstgärten frei zu besichtigen. Im Dorf gibt es drei Gärten, die mit seltsamen Kunstwerken gestaltet sind und sich im Laufe der Zeit verändern. Eine geführte Tour findet am 7. Juni um 15 Uhr mit Melody Convers statt.

Italiano :

Cinque ettari di giardini artistici sono aperti al pubblico. Il villaggio presenta tre giardini decorati con strane opere d’arte che si evolvono nel tempo. Il 7 giugno alle 15.00 si terrà una visita guidata con Melody Convers.

Espanol :

Cinco hectáreas de jardines artísticos están abiertas al público. Se trata de tres jardines decorados con extrañas obras de arte que evolucionan con el tiempo. También habrá una visita guiada el 7 de junio a las 15:00 con Melody Convers.

