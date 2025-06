Visite-découverte du 1204 Dijon 12 juillet 2025 11:00

Côte-d’Or

Visite-découverte du 1204 12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 11:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-19

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-23

2025-08-30

Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine de Dijon et explore 2000 ans de son évolution urbaine. Survolez la ville et ses paysages, plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables, effleurez d’un geste les matériaux qui la composent puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon. Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé ! .

12 parvis de l’UNESCO

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 88 76 patrimoine@ville-dijon.fr

