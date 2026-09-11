Visite découverte du Centre des Archives de Châtellerault du Service historique de la défense, Centre des archives de l’armement et du personnel civil, Châtellerault

Informations pratiques

Visite découverte du Centre des Archives de Châtellerault du Service historique de la défense Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre des archives de l’armement et du personnel civil Vienne

Gratuit sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité à l’entrée. Sans réservation. Attention : accueil et entrée rue Jean Monnet, au niveau du parking du conservatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes exceptionnelles du centre des archives de Châtellerault du Service historique de la Défense (ministère des Armées)

Venez découvrir un centre de conservation d’archives militaires qui vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Au programme :

– Découverte d’une partie de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault : cheminée, anciens ateliers, éléments patrimoniaux remarquables ;

– Visite accompagnée du nouveau bâtiment, inauguré en octobre 2023, et des magasins d’archives installés dans les anciens ateliers de la manufacture ;

– Présentation du fonctionnement d’un centre d’archives militaires et des missions de conservation et de valorisation des fonds ;

– Visite libre de l’exposition en cours Trésors d’archives. Les richesses du Service historique de la Défense à Châtellerault : découvrez la richesse et la diversité des archives militaires conservées à Châtellerault à travers une sélection de documents remarquables présentés au public pour la première fois.

Une plongée unique dans l’histoire militaire, industrielle et archivistique, au cœur d’un site exceptionnel.

Attention : présentation obligatoire d’une pièce d’identité à l’entrée. L’accueil se situe exceptionnellement rue Jean Monnet, face au conservatoire.

Centre des archives de l’armement et du personnel civil 211 grande rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 01 22 https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/le-shd-en-france/chatellerault-centre-des-archives-de-larmement-et-du-personnel-civil Implanté sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault, le centre des archives de l’armement et du personnel civil, rattaché au Service historique de la Défense, assure la conservation des archives des industries d’armement étatiques telles que les manufactures, poudreries et arsenaux. Il abrite également les dossiers individuels des civils employés par le ministère de la Défense, ainsi que les archives des unités territoriales et spécialisées de la Gendarmerie nationale.

Portes ouvertes exceptionnelles du centre des archives de Châtellerault du Service historique de la Défense (ministère des Armées)

©Service historique de la Défense