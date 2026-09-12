Visite découverte du Centre Horticole Municipal Cholet
jeudi 17 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visite découverte du Centre Horticole Municipal
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-22 11:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-22
La Ville de Cholet est labellisée 4 fleurs au Concours National des Villes et Villages fleuris. Elle a également reçu deux prix spéciaux prix de la diversité végétale en 2016 et Fleur d’or en 2019.
Nous vous invitons à découvrir le site où se joue une partie de cette réussite. Sans la production sous serres, impossible de fleurir et d’embellir la ville…
Vous découvrirez les serres municipales garnies d’une large gamme de végétaux le tout savamment orchestré par la gestion informatique de l’arrosage et du chauffage.
Pour une ville fleurie 4 fleurs tout au long de l’année !
Visite accessible PMR et à partir de 10 ans
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite découverte du Centre Horticole Municipal Cholet a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Choletais
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