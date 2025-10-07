Visite découverte du Centre Municipal Horticole Cholet

Visite découverte du Centre Municipal Horticole Cholet mardi 7 octobre 2025.

Visite découverte du Centre Municipal Horticole

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date :

Début : 2025-10-07 09:00:00

fin : 2025-10-07 11:00:00

Date(s) :

2025-10-07

La Ville de Cholet est labellisée 4 fleurs au Concours National des Villes et Villages fleuris. Elle a également reçu deux prix spéciaux prix de la diversité végétale en 2016 et Fleur d’or en 2019.

Nous vous invitons à découvrir le site où se joue une partie de cette réussite. Sans la production sous serres, impossible de fleurir et d’embellir la ville…

Vous découvrirez les serres municipales garnies d’une large gamme de végétaux les innombrables fleurs printanières qui seront plantées en mai, les plantes d’intérieur,… le tout savamment orchestré par la gestion informatique de l’arrosage et du chauffage.

Visite accessible PMR et à partir de 10 ans

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

