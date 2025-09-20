VISITE DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU ARMIEUX tribunal de commerce Château Armieux Salon-de-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’association Ajacosap propose aux visiteurs des visites virtuelles de Salon et du château Armieux au début XX e siècle. Le château Armieux est un bâtiment qui s’inscrit à plusieurs titres dans le patrimoine salonais.Il a été construit entre 1898 et 1903 par le négociant Edmond Armieux.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

tribunal de commerce Château Armieux 481 Boulevard de la République 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

