Visite découverte du château de Couellan Château de Couellan Guitté

gratuité : moins de 18 ans ; entrée du parc : 2 € ; entrée plus visite commentée intérieur château : 6 €.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite commentée du château de Couellan.

Château de Couellan Château de Couellan, 22350, Guitté Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne 06 77 03 01 51 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089191;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau-de-couellan-guitte/eee9119f-8326-4e2f-b7c4-16348f84f68d Au milieu des bois, en bordure de la vallée de la Rance, un château Henri IV, reconstruit sur les ruines d’un château fort et agrandi à la fin du XVIIIe siècle.

Parc XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, château, chapelle, communs. Façades et toitures du château et du pavillon qui lui est accolé, de la chapelle et du bâtiment des communs transformé en serres.

Arbres séculaires, if classé arbre remarquable, grande charmille XVIIe. Jardins en terrasses sur le bord de la vallée de La Rance. Buis taillés, topiaires, très nombreux rhododendrons et rosiers anciens, bassins, vivier. Jeunes arbres remarquables dont un »wollemi pine ». à proximité de la RN 12 et de la commune de Caulnes, gare SNCF, parking

