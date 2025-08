Visite-découverte du château de Fleckenstein en français Lembach

Lembach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-08-24

2025-07-13 2025-08-16

Une visite clé pour comprendre l’architecture et le rôle des châteaux de montagne d’Alsace dont Fleckenstein est représentatif.

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 28 52 info@fleckenstein.fr

English :

A key visit for understanding the architecture and role of Alsace?s mountain castles, of which Fleckenstein is representative.

German :

Ein Schlüsselbesuch, um die Architektur und die Rolle der elsässischen Bergburgen zu verstehen, für die Fleckenstein repräsentativ ist.

Italiano :

Una visita fondamentale per comprendere l’architettura e il ruolo dei castelli di montagna dell’Alsazia, di cui Fleckenstein è un ottimo esempio.

Espanol :

Una visita clave para comprender la arquitectura y el papel de los castillos de montaña de Alsacia, de los que Fleckenstein es un ejemplo destacado.

L’événement Visite-découverte du château de Fleckenstein en français Lembach a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte