Visite découverte du château de Pouthet, Château de Pouthet, Eymet
samedi 19 septembre 2026 · Château de Pouthet · Eymet
Informations pratiques
Visite découverte du château de Pouthet 19 et 20 septembre Château de Pouthet Dordogne
Tarif : 5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée des extérieurs du château et déambulation dans le parc en compagnie de la propriétaire.
Château de Pouthet 35 route de Bergerac 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 61 72 05 65 Chartreuse (XVIIe-XVIIIe-XIXe). Ancien domaine viticole dont la chartreuse surélevée domine la vallée du Dropt. Le parc paysager, le circuit d’eau et le potager polychrome s’y intègrent en 1850.
Visite guidée des extérieurs du château et déambulation dans le parc en compagnie de la propriétaire.
© Catherine de La Source
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