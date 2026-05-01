Soussans

Visite Découverte du Château Haut Breton Larigaudière

3 Rue des Anciens Combattants, Soussans Soussans Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-10-16

Découvrez l’histoire de la famille De Schepper, propriétaire depuis 3 générations, la typicité des sols et des cépages utilisés. Son cuvier et son chai à barrique traditionnels offrent une perspective sur l’élaboration d’un vin authentique. Profitez d’une dégustation de 4 vins commentée par l’un de nos guides spécialisées. .

3 Rue des Anciens Combattants, Soussans Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 94 17 visites@chateau-hbl.com

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English :

L’événement Visite Découverte du Château Haut Breton Larigaudière Soussans a été mis à jour le 2026-05-12 par Gironde Tourisme