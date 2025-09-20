Visite découverte du Colombier Tombeau de Georges Clemenceau Mouchamps

Visite découverte du Colombier 20 et 21 septembre Tombeau de Georges Clemenceau Vendee

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Visite Découverte du Colombier et ouverture de la buvette avec exposition

Dans le bourg, visitez aussi l’église, le lavoir, le temple, l’espace clemenceau, la cour du vieux château et le Monument Guilbaud

Tombeau de Georges Clemenceau Mouchamps 85000 – Le Colombier Mouchamps 85640 Vendee Pays de la Loire

mairie de mouchamps