Visite découverte du Concours Complet d’Equitation Puy Marmont Arnac-Pompadour

Découvrez la discipline du Concours Complet d’Équitation lors d’une visite accompagnée spéciale à l’occasion du Grand National.

Au cours de cette visite, explorez les installations et les infrastructures de compétition le stade équestre et l’hippodrome. Vous aurez l’opportunité de découvrir ce site empli d’histoire, vous rencontrerez les organisateurs et cavaliers tout en assistant aux épreuves.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience immersive.

Rendez-vous, à 14h, à l’entrée du stade équestre du Puy Marmont, allée des Marronniers.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme ou sur www.terresdecorreze.com .

