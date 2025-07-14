VISITE DÉCOUVERTE DU FOUR À CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Début : 2025-07-14

fin : 2025-08-29

2025-07-14 2025-08-11 2025-08-25 2025-09-13

Plongez dans l’histoire de ce lieu qui a façonné la région et l’histoire des hommes qui y ont travaillé au cours de visites commentées immersives!

Érigé en 1854, Le Four à chaux de la Tour-sur-Orb a façonné le paysage local. Il a été le moteur de développement économique pendant près d’un siècle, au même titre que la mine et le chemin de fer.

Il représente un témoignage exceptionnel de l’ère industrielle du XIXe siècle. Son architecture impressionnante et sa contribution significative à l’économie locale en font un site historique d’une importance inestimable.

Protégé au titre des monuments historiques en 2010, le site a fait l’objet de deux campagnes de restauration sous la responsabilité de la famille propriétaire.

L’association Les Amis du Four à chaux de La Tour-sur-Orb s’emploie à le faire connaître en l’ouvrant largement au public au cours de visites et animations variées: visites commentées immersives, visites autonomes (tout public) et chasse au trésor pour les enfants. .

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14

English :

Immerse yourself in the history of this site that has shaped the region and the men who have worked here during immersive guided tours!

German :

Tauchen Sie in die Geschichte dieses Ortes, der die Region geprägt hat, und in die Geschichte der Menschen, die dort gearbeitet haben, während der immersiven Führungen ein!

Italiano :

Immergetevi nella storia di questo sito che ha plasmato la regione e gli uomini che vi hanno lavorato durante le coinvolgenti visite guidate!

Espanol :

Sumérjase en la historia de este yacimiento que ha dado forma a la región y a los hombres que han trabajado aquí durante visitas guiadas inmersivas

