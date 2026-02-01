Visite découverte du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Visite découverte du Haras

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-18

Durant une heure, découvrez principalement les étalons de trait bretons, la sellerie d’honneur et la remise à voitures hippomobiles. .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

