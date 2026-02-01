Visite découverte du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Visite découverte du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mercredi 18 février 2026.
Visite découverte du Haras
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-18
Durant une heure, découvrez principalement les étalons de trait bretons, la sellerie d’honneur et la remise à voitures hippomobiles. .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
