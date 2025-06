Visite découverte du Jacquemard – Place de la République Lambesc 18 juin 2025 07:00

Visite découverte du Jacquemard Du 18/06 au 27/08/2025 Visite guidée le mercredi de 18h à 18h30. Place de la République Jacquemard Lambesc Bouches-du-Rhône

Découvrez le patrimoine de Lambesc depuis le haut de son Jacquemard !

Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivés sur la plateforme une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne.

Lors de ce moment privilégié, amusez-vous à retrouver le riche patrimoine de la ville l’église Notre-Dame-de-l ‘Assomption, les hôtels particuliers, la chaîne des Côtes…



Montée possible à partir 1m20.



> Tous les mercredis à partir 18 juin .

Place de la République Jacquemard

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Discover Lambesc’s heritage from the top of its Jacquemard!

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe von Lambesc von der Spitze seines Jacquemard aus!

Italiano :

Scoprite il patrimonio di Lambesc dall’alto del suo Jacquemard!

Espanol :

¡Descubra el patrimonio de Lambesc desde lo alto de su Jacquemard!

