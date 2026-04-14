Visite découverte du Jardin Au p’tit paradis en Flandres, Au p’tit paradis en Flandres, Oudezeele

Visite découverte du Jardin Au p’tit paradis en Flandres 6 et 7 juin Au p’tit paradis en Flandres Nord

4€ / pers

2€ membres sympathisants jardins passions

Gratuits – 15 ans et étudiants en horticulture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée du jardin par l’association « Jardins passions »

1500m2 de jardin ornemental + potager / fruitiers

Vente de produits du jardin

Au p’tit paradis en Flandres 890 route de Cassel 59670 Oudezeele Oudezeele 59670 Nord Hauts-de-France 06 52 89 46 99 – 06 18 99 00 65 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093838598892 Jardin particulier bichonné par 2 jardiniers passionnés, au pied du mont Cassel.

Jardin associant les plantes aux décorations de fer. Le chemin vous guidera au travers des différents univers, de jour comme de nuit avec une mise en scène de sculptures éclairées. Soyez attentifs aux animaux qui se cachent dans les massifs… Petit parking à l’entrée

Visite guidée du jardin par l’association « Jardins passions »

©Griere Maxime