Visite découverte du jardin botanique, I Giardini di Pomona, Cisternino

Visite découverte du jardin botanique 6 et 7 juin I Giardini di Pomona Brindisi

10 € visite guidée, dégustation de cerises des arbres 5€ , nombre de places disponibles : illimité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite guidée entre arbres fruitiers, plantes et curiosités botaniques du jardin, avec des récits et des approfondissements sur la nature et les traditions du territoire. Pendant la visite, vous pourrez déguster des cerises directement dans les arbres

I Giardini di Pomona Figazzano 114 Cisternino Cisternino Brindisi Puglia +39 0804317806 https://www.igiardinidipomona.it/ Dans la douce campagne entre Cisternino et Locorotondo, est née presque pour pari l’une des plus importantes collections de plantes fruitières de la Méditerranée, qui serpente comme un parcours botanique entre espèces traditionnelles et rares : du pomelo au biricoccolo (ancien croisement d’abricots)du mûrier pakistanais au jujube.

Visite guidée entre arbres fruitiers, plantes et curiosités botaniques du jardin, avec des récits et des approfondissements sur la nature et les traditions du territoire. Pendant la visite, vous pourr

Joel Colucci