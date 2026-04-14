Visite découverte du Jardin Callarec, Jardin de l’Atelier Callarec, Troguéry

Visite découverte du Jardin Callarec 5 – 7 juin Jardin de l’Atelier Callarec Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le Jardin Callarec sera ouvert au public pour une découverte du lieu et de sa démarche paysagère.

La visite sera libre, permettant aux visiteurs de cheminer à leur rythme.

Des temps d’échanges avec les concepteurs pourront également avoir lieu, afin de partager l’histoire du jardin, les intentions du projet et la manière dont il évolue au fil des saisons.

Cette ouverture est pensée comme un moment de rencontre et de partage, invitant à porter un regard attentif sur le végétal, le paysage et la relation entre jardin, lieu de travail et cadre de vie.

Ce jardin est celui de notre agence de paysage.

La partie actuellement ouverte au public correspond à un premier espace d’environ 400 m², offrant une diversité végétale et des ambiances contrastées malgré sa surface.

Notre démarche est d’ouvrir progressivement le jardin, au rythme de son aménagement. Nous prévoyons ainsi l’ouverture d’un espace complémentaire l’année prochaine, d’une surface équivalente (environ 400 à 500 m²), avec l’objectif d’enrichir chaque année le parcours de visite.

Une partie du reste du jardin sera néanmoins perceptible visuellement dès cette année, bien que nous ayons fait le choix de ne pas en permettre l’accès pour le moment (les aménagements étant encore en cours de réalisation).

Jardin de l’Atelier Callarec 1 Ar Vur 22450 Troguéry Troguéry 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 (0)296915153 http://www.ateliercallarec.fr https://www.facebook.com/ateliercallarec/;https://www.instagram.com/ateliercallarec?igsh=bXYyc2NteHRlcHdu [{« type »: « phone », « value »: « 0296915153 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675394374 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ateliercallarec.fr »}] Le Jardin Callarec est le jardin de l’Atelier Callarec, bureau d’étude en jardins et paysages. Pascal et Cécile ouvrent exceptionnellement ce lieu au public.

De taille modeste et de réalisation relativement récente, le jardin est né d’une friche : le terrain, autrefois envahi de ronces, était laissé à l’abandon. Petit à petit, le jardin s’est construit.

Pensé comme un lieu de travail autant que comme un espace de vie, le jardin a été dessiné pour s’inscrire avec cohérence dans son environnement. L’espace est organisé de manière à offrir un cadre apaisant et inspirant, propice à la réflexion et au bien-être, tout en créant un ensemble harmonieux avec le bâtiment des bureaux.

Le Jardin Callarec s’inscrit dans une réflexion globale du site : Cécile et Pascal habitent sur place, sur une propriété d’environ trois hectares, dont la maison d’habitation se situe à proximité des bureaux. Ces espaces, actuellement en cours d’aménagement, ne seront pas ouverts à la visite.

Enfin, le Jardin Callarec est un véritable laboratoire à ciel ouvert, où les choix de plantations, de matériaux et d’ambiances sont testés et affinés. Il témoigne d’une approche sensible et contemporaine du paysage, attentive au vivant, au temps qui passe et à l’évolution naturelle des lieux. Parking privé limité. Stationnement possible en bord de route communale.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le Jardin Callarec sera ouvert au public pour une découverte du lieu et de sa démarche paysagère.

Cécile Callarec