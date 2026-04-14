Visite découverte du jardin d’agrément, Jardin du Colombier, Septfonds

Visite découverte du jardin d’agrément 5 – 7 juin Jardin du Colombier Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin privé de 5 000 m², respectueux de son environnement, composé d’espaces intimes, d’une gloriette et de coins de repos.

Espèces végétales adaptées au sol calcaire du Bas-Quercy : vivaces, bulbes, iris, rosiers, massifs d’arbustes, haies fleuries et arbres d’essences variées.

Jardin de curé clos de murs avec buis et roses trémières. Potager et plantes aromatiques.

Verger et chênes truffiers. Prairie fleurie, orchidées sauvages, lotus et graminées.

Jardin du Colombier 25 Impasse des Fleurs, 82240 Septfonds Septfonds 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie Autour de bâtisses du XIXe siècle s’épanouit un jardin privé, libre et naturel, de 5 000 m2 respectueux de son environnement. Les massifs clos de murs accueillent vivaces, bulbes, rosiers, arbustes. Au détour d’un pigeonnier, jardin de curé où d’anciens buis sont conservés. Près de la gloriette, cactées, cistes et yuccas dominent. Potager enrichi de plantes aromatiques et florales et cultivé sans traitement. Verger, vigne, chênes truffiers. Prairie, sous-bois, orchidées sauvages, chênes centenaires. Pièce d’eau, nénuphars, lotus, graminées. Animations : art floral, mandala, troc de plantes, livres, commentaires etc…

Ouvert du printemps à l’automne sur rendez-vous. Nouveau nom de l’adresse : 25 impasse des fleurs, anciennement lieu-dit « Dardenne ». D 926 entre Caussade et Septfonds, à 2 km du village, Roy-Haut. GPS : latitude 44.171547 / longitude 1.591755. Parking à l’intérieur.

Jardin privé de 5 000 m², respectueux de son environnement, composé d’espaces intimes, d’une gloriette et de coins de repos.

©GUILLIOU Pascal