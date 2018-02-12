Visite découverte du jardin de La Ravillais, La Ravillais, Ploubalay

Visite découverte du jardin de La Ravillais 5 – 7 juin La Ravillais Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Niché au cœur de la campagne de Beaussais-sur-Mer, ce jardin privé ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Conçu comme une invitation au voyage intérieur, il mêle harmonieusement des influences celtiques et japonaises, deux univers que tout semble opposer mais que relie ici une même quête d’équilibre et de contemplation.

Pensé comme un lieu de méditation, le jardin invite à une promenade intérieure, au rythme du vent et de la lumière.

La Ravillais La Ravillais, 22650, Ploubalay, Côtes d’Armor, Bretagne, France Ploubalay 22650 Côtes-d’Armor Bretagne 0662221975 http://sousmagloriette.canalblog.com/archives/2018/02/12/36112180.html Beau site vallonné, jardin paysager, 2 étangs, grande variété botanique. Par Ploubalay sur la D2. Parking.

Niché au cœur de la campagne de Beaussais-sur-Mer, ce jardin privé ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

©Alain Loriot de Rouvray