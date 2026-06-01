Visite découverte du jardin de La Villa Blanche, La Villa Blanche, Hell-Bourg

Visite découverte du jardin de La Villa Blanche 6 et 7 juin La Villa Blanche La Réunion

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T09:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Frédérique vous ouvre les portes du jardin de La Villa Blanche pour une visite guidée.

Accompagnée d’artistes (photographes, aquarelles) qui présenteront leurs oeuvres, la présentation permettra un regard croisé sur un jardin de près de 100 ans dans une dynamique de transmission et de préservation des jardins anciens, trésors vivants du patrimoine culturel réunionnais.

La Villa Blanche 14 rue olivier manes, Hell Bourg Hell-Bourg 97433 La Réunion La Réunion +262 693 91 00 32 https://www.lavillablanche.re/ https://www.instagram.com/la_villa_blanche_974?igsh=MXVxcHlrZ3o0bTI0cw== [{« type »: « phone », « value »: « +262 693 91 00 32 »}] Construite en 1932, La Villa Blanche est une maison de villégiature qui a su garder tout son charme d’origine et son authenticité, la maison est proposée maintenant à la location. Frédérique vous ouvre le temps d’un week-end, le portail du jardin, fait de parterres anciens et composé d’espèces caractéristiques des hauts de l’île et abritant les oiseaux de nos forêts. Une exposition-vente d’aquarelle et de travaux d’artistes passionnés, un atelier de cyanotype permettront de croiser les regards sur le jardin vivant. parking gratuit à proximité

Frédérique vous ouvre les portes du jardin de La Villa Blanche pour une visite guidée.

©fcouteyen