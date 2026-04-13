Visite découverte du jardin des petits sentiers, Le jardin des petits sentiers, Wavrin

Visite découverte du jardin des petits sentiers 6 et 7 juin Le jardin des petits sentiers Nord

3 euros – gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite libre ou guidée sur demande, accompagnée par les propriétaires.

Des idées à reproduire dans votre jardin.

Le jardin des petits sentiers 32 rue Achille Pinteaux, 59136 Wavrin, Nord, Hauts-de-France Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France http://www.jardinspassions.fr Ce jardin de 900 m² rassemble ville et nature. Il est composé de massifs de vivaces, de graminées, d’arbres et d’arbustes colorés, de pergolas recouvertes de roses et de clématites, ainsi que d’une petite marre et d’une serre. Du savoir-faire et des idées sont à découvrir pour composer votre jardin. Wavrin , rue principale.

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Patrick Vanpoperinghe