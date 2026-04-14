Visite découverte du jardin des plantes australiennes, Jardin botanique du Réal, Puget-Ville

Visite découverte du jardin des plantes australiennes 5 – 7 juin Jardin botanique du Réal Var

tarif réduit 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée, ateliers sur le thème de l’événement, participation du stand LPO

Jardin botanique du Réal 130 chemin de l’écluse 83390 Puget Ville Puget-Ville 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0651284402 http://jardindureal.fr Situé en pleine colline de PUGET VILLE, dans le Var, le jardin du Réal est un havre de Paix où il fait bon se retrouver et se ressourcer. Il représente l’espace de conquête sur la garrigue du Jardinier, au pied du Massif des Maures. Il est le témoignage et la preuve que végétation autochtone et plantations de contrées diverses cohabitent avec bonheur.

Dans le jardin, un espace est dédié à un arboretum composé d’essences variées. On y trouve une allée d’érables japonais qui longe le canal, une autre plantée de tilleuls et un espace de mimosas, grévillias et eucalyptus. On y découvre quelques espèces exotiques, tel le Wollemia nobilis, un conifère fossile… parking gratuit

Visite guidée, ateliers sur le thème de l’événement, participation du stand LPO

©jardin du réal