Visite découverte du jardin d’inspiration médievale, Ferme pédagogique de La Croix-Rousse, Lyon

Visite découverte du jardin d’inspiration médievale Samedi 6 juin, 16h00, 17h00 Ferme pédagogique de La Croix-Rousse Métropole de Lyon

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite-atelier sensoriel

Ferme pédagogique de La Croix-Rousse 51 Rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)749204369 http://fermecroixrousse.fr [{« type »: « email », « value »: « fermexrousse@gmail.com »}] La Ferme de La Croix-Rousse incarne un modèle d’éducation environnementale et de développement durable. Elle offre un espace d’apprentissage vivant où se croisent l’éducation scolaire, les activités périscolaires et extra-scolaires, les jardins partagés et la sensibilisation à une alimentation responsable. À proximité Bus C18 Arrêt Flammarion

À 10mn à pieds Métro ligne C direction Cuire Arrêt Hénon

Stationnements payants rue Philippe De Lasalle

Visite-atelier sensoriel

©fermecroixrousse