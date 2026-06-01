Visite découverte du jardin d’inspiration médievale, Ferme pédagogique de La Croix-Rousse, Lyon
Visite découverte du jardin d’inspiration médievale, Ferme pédagogique de La Croix-Rousse, Lyon samedi 6 juin 2026.
Visite découverte du jardin d’inspiration médievale Samedi 6 juin, 16h00, 17h00 Ferme pédagogique de La Croix-Rousse Métropole de Lyon
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Visite-atelier sensoriel
Ferme pédagogique de La Croix-Rousse 51 Rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)749204369 http://fermecroixrousse.fr [{« type »: « email », « value »: « fermexrousse@gmail.com »}] La Ferme de La Croix-Rousse incarne un modèle d’éducation environnementale et de développement durable. Elle offre un espace d’apprentissage vivant où se croisent l’éducation scolaire, les activités périscolaires et extra-scolaires, les jardins partagés et la sensibilisation à une alimentation responsable. À proximité Bus C18 Arrêt Flammarion
À 10mn à pieds Métro ligne C direction Cuire Arrêt Hénon
Stationnements payants rue Philippe De Lasalle
Visite-atelier sensoriel
©fermecroixrousse
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