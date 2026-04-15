Visite découverte du jardin, Jardin de campagne, Grisy-les-Plâtres

Visite découverte du jardin Samedi 6 juin, 10h00 Jardin de campagne Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite libre d’un jardin-pépinière conçu autour d’une ferme du XVII ème siècle.

Jardin de campagne 13 rue Butel, 95810 Grisy-les-Plâtres Grisy-les-Plâtres 95810 Val-d’Oise Île-de-France 0134666287 http://www.jardindecampagne.com Nathalie et Joël Becq vous accueillent dans leur pépinière, où les collections de plantes vivaces, mêlées aux roses anciennes et aux arbustes, sont présentées dans un corps de ferme du XVIIIe siècle. Entrée libre tous les samedis de 10h à 18h.

Visite libre en présence des propriétaires

©Becq