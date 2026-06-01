Visite découverte du jardin, Le Clos Saint Genest, Labarthe-Inard

Visite découverte du jardin 6 et 7 juin Le Clos Saint Genest Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans les différents espaces du jardin, avec un plan documenté. Les propriétaires seront ravis de répondre aux questions et d’échanger avec les visiteurs.

Le Clos Saint Genest 22 rue Saint Genest, 31800 Labarthe-Inard Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 95 68 12 https://clos-saint-genest.fr/ Le Clos Saint Genest est un jardin privé de 3000 m² qui s’articule autour d’un jardin d’agrément, un potager familial et une collection de fruitiers de variétés locales en espaliers. Il évolue au fil des années selon les envies (aménagement d’un bassin, labyrinthe végétal, patio avec agrumes no gélifs, petite zone humide…) en tendant vers l’autonomie, en terme d’arrosage et d’entrants (réserves d’eau, broyat, compost…) Par l’autoroute sortie Lestelle ou St Gaudens, centre du village depuis la D817. Coordonnées GPS : 0°50’24 » E – 43°6’27 » N Stationnement possible dans la rue.

Déambulation libre dans les différents espaces du jardin, avec un plan documenté. Les propriétaires seront ravis de répondre aux questions et d’échanger avec les visiteurs.

©E. Journolleau