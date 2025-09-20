Visite découverte du jardin Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt

Visite découverte du jardin Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:15:00

Explorez le jardin à scènes paysagères du musée avec une médiatrice et un jardinier à l’aide de l’application Pl@ntnet.

Découvrez de quelle manière Albert Kahn avait composé son jardin et comment aujourd’hui, face au changement climatique, le jardin doit combiner conservation historique et préservation de l’environnement.

réservation sur place à l’accueil

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Visite commentée du jardin avec application Pl@ntnet

©CD92/M.Bchainia