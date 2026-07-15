Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan
vendredi 7 août 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Visite découverte du manoir de Keryvoas
641 Keryvoas Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Cet été, partez à la rencontre de l’histoire du Manoir de Keryvoas à Kerlouan, ensemble manorial du XVIe siècle. Vous en apprendrez ainsi davantage sur son portail en pierre, ses tourelles, et son entrée cochère, témoins d’une architecture à la fois défensive et élégante.
Infos pratiques
> Rendez-vous devant le portail d’entrée, sur le chemin. .
641 Keryvoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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