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AGENDA · Kerlouan

Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan

vendredi 7 août 2026 · Kerlouan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
641 Keryvoas
Ville
29890 Kerlouan
Département
Finistère
Tarif

Kerlouan

Visite découverte du manoir de Keryvoas

641 Keryvoas Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Cet été, partez à la rencontre de l’histoire du Manoir de Keryvoas à Kerlouan, ensemble manorial du XVIe siècle. Vous en apprendrez ainsi davantage sur son portail en pierre, ses tourelles, et son entrée cochère, témoins d’une architecture à la fois défensive et élégante.

Infos pratiques
> Rendez-vous devant le portail d’entrée, sur le chemin.   .

641 Keryvoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English :

L’événement Visite découverte du manoir de Keryvoas Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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