Visite découverte du monde de l’Industrie INDULO Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

INDULO simule une entreprise industrielle de 200m² qui invite collégiens, lycéens et personnes en transition professionnelle à expérimenter la conception d’un produit. Les participants découvrent la pédale de vélo depuis son éco-conception à son expédition en passant par le marketing ou la gestion des stocks.

Un parcours immersif de 2H00 attend les publics. Ils découvrent les métiers industriels par des ateliers basés sur l’expérience de professionnels et sur des logiciels experts. Ces visites pédagogiques s’adaptent en fonction des attentes des structures. À travers la chaîne de fabrication d’une pédale de vélo, les groupes découvrent l’univers d’un site de production et les métiers associés à chacune étapes : opérateur usinage, responsable HSR, designer industriel…

INDULO 22B rue Decomberousse Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indulo.reservio.com/ »}]

Vincent Noclin