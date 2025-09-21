Visite découverte du moulin de Vignal Moulin de Vignal Apinac

Visite découverte du moulin de Vignal Dimanche 21 septembre, 14h30 Moulin de Vignal Loire

Adulte 5€; 8 à 16 ans 3 €; gratuit moins de 8 ans

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Voyagez dans le temps : depuis 1783, le Moulin de Vignal tourne avec le même savoir-faire. Venez le voir en fonctionnement et découvrez comment on fabrique la farine ! Visites guidées de 14h30 à 18h30, départs réguliers.

Moulin de Vignal Lieu-dit Vignal, Apinac 42550, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 80 23 http://www.moulindevignal.fr Avant la Révolution industrielle les moulins du Forez fonctionnaient grâce à l’énergie hydraulique et aux savoir-faire transmis de génération en génération. Les bâtiments abritent les mécanismes de quatre moulins destinés à diverses productions: farines, huile de colza, semence de trèfle.

Journées européennes du patrimoine 2025

@Mélissa Thabet