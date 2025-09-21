Visite découverte du musée dans une ferme agricole Ferme Poncet Porte-de-Savoie
Visite découverte du musée dans une ferme agricole Ferme Poncet Porte-de-Savoie dimanche 21 septembre 2025.
Visite découverte du musée dans une ferme agricole Dimanche 21 septembre, 14h00 Ferme Poncet Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00
Un aperçu du patrimoine rural à travers une collection d’outils anciens.
Ferme Poncet 1732 route du Grésivaudan 73800 Porte-de-Savoie Porte-de-Savoie 73800 Les Marches Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un aperçu du patrimoine rural à travers une collection d’outils anciens.
MPM