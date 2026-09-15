Visite découverte du Parc de Baroja Parc de Baroja Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Parc de Baroja · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Visite découverte du Parc de Baroja
Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du Parc de Baroja, souvent méconnu, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Venez découvrir un parc urbain méconnu, « le Parc de Baroja », abritant une biodiversité ordinaire mais essentielle au pas de nos portes.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public, à partir de 10 ans. .
Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Visite découverte du Parc de Baroja
L’événement Visite découverte du Parc de Baroja Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet
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