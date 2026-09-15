Visite découverte du Parc de Baroja Parc de Baroja Anglet

Informations pratiques

Anglet

Visite découverte du Parc de Baroja

Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Parc de Baroja, souvent méconnu, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Venez découvrir un parc urbain méconnu, « le Parc de Baroja », abritant une biodiversité ordinaire mais essentielle au pas de nos portes.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public, à partir de 10 ans. .

Parc de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Visite découverte du Parc de Baroja

L’événement Visite découverte du Parc de Baroja Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet