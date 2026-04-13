Visite découverte du parc de la Grange-aux-Champs, Château et parc de la Grange-aux-Champs, Nettancourt

Visite découverte du parc de la Grange-aux-Champs 6 et 7 juin Château et parc de la Grange-aux-Champs Meuse

Visite libre adultes 3 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, nos amis les chiens autorisés seulement en laisse. Renseignements par téléphone au CAUE : 03.29.45.77.68 (à confirmer).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Environnées des fleurs du printemps et notamment des pivoines, au milieu des ondes bondissantes, les statues des dieux gréco-latins trônent imperturbables…

Sous réserve de confirmation : Visite commentée par le CAUE 55 à 15h. Départ de la cour du château, comptez 1h30 environ.

Animation pour les enfants : quizz de reconnaissance des petits et grands animaux présents dans cet environnement.

Château et parc de la Grange-aux-Champs 2bis rue du Château, 55800 Nettancourt, Meuse, Grand Est Nettancourt 55800 Meuse Grand Est 0672855430 http://www.la-grange-aux-champs.fr Le parc de la Grange-aux-Champs occupe le fond et les versants du vallon de la Leurande qui forme le fil conducteur à travers bassins, carpières, ruisseaux, étang, ponctué par différentes scènes et fabriques. Des essences variées nous mènent au château. Une rocaille surplombée d’une statue de Neptune veille sur les bassins, ombragée par les érables japonais. Un lavoir argonnais se laisse traverser par les eaux. En cette année 2014, il est nécessaire de souligner que le château et parc furent le siège de l’état major de l’armée du centre pendant les quatre années de guerre. Parking à l’entrée.

Neptune, Amphitrite se réveillent de leur long hiver…

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