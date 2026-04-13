Visite découverte du parc de la Jaillière, Château de la Jaillière,

Visite découverte du parc de la Jaillière 5 – 7 juin Château de la Jaillière Loire-Atlantique

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Le vaste parc (40ha) qui entoure le château de la Jaillière se laisse découvrir au gré d’allées sinueuses qui ménagent des vues sur l’habitation, mais également sur certains éléments architecturaux (chapelle, moulin à vent, ornements statuaires) et sur des scènes végétales (arbres remarquables, plan d’eau, perspectives, topiaires). A l’occasion des rendez-vous aux jardins, les visiteurs peuvent se promener librement dans le site. Une visite accompagnée et commentée est organisée les 5, 6 et 7 juin à 17h. (rendez-vous devant l’orangerie)

Château de la Jaillière Château de la Jaillière – La Chapelle-Saint-Sauveur – 44370 Loireauxence 44370 La Chapelle-Saint-Sauveur Loire-Atlantique Pays de la Loire 33 (0)6 70 64 87 71 Vaste parc agricole et paysager conçu autour d’un château de la fin du XIXème siècle. Il inclut des arbres remarquables, une pièce d’eau à l’anglaise et une partie formelle ordonnée autour de l’habitation et de la chapelle, Visite commentée de l’orangerie, de la chapelle et des abords du château à 17h. Entrée sur la D25. Stationnement aménagé à proximité du château.

Le vaste parc (40ha) qui entoure le château de la Jaillière se laisse découvrir au gré d’allées sinueuses qui ménagent des vues sur l’habitation, mais également sur certains éléments architecturaux à…

© c.anthenaise