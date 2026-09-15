Visite découverte du Parc de Montaury Parc de Montaury Anglet

Informations pratiques

Anglet

Visite découverte du Parc de Montaury

Parc de Montaury Allée du Parc Montaury Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Parc de Montaury, souvent méconnu, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Venez déambuler dans un parc en plein cœur de ville, « le Parc de Montaury », pour découvrir sa biodiversité et ses différentes ambiances paysagères.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public, à partir de 10 ans. .

Parc de Montaury Allée du Parc Montaury Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Visite découverte du Parc de Montaury

L’événement Visite découverte du Parc de Montaury Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet