Visite découverte du patrimoine architectural de Fives Cail Passage de l’Internationale, Fives Cail Lille

La visite est gratuite. Elle se déroule en extérieur et en marchant. Les personnes en fauteuil roulant peuvent suivre la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Rendez-vous à l’entrée du Passage de l’Internationale pour le départ d’une visite guidée d’une heure, à travers l’ancien site industriel de l’usine Fives Cail à Lille-Hellemmes.

Cet ancien site de production métallurgique, laissé en friche en 2001 à la fermeture de l’usine, est aujourd’hui métamorphosé en un Ecoquartier animé, ouvert et engagé en faveur de la transition environnementale.

Depuis 2011 la société d’aménagement Soreli met en oeuvre la transformation urbaine de ce site pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

Pour cette Journée du Patrimoine, les professionnels de l’aménagement de Soreli troquent leurs casques de travaux pour mettre la casquette de guide de visite : ils vous racontent, au fil d’une déambulation à pied dans les espaces publics de Fives Cail, comment la métamorphose urbaine en cours sur ce site garde la mémoire de son passé industriel, tout en ouvrant une nouvelle page de son histoire.

Passage de l'Internationale, Fives Cail Lille Lille 59800 Fives Nord Hauts-de-France Le Passage couvert de l'internationale traverse le site de Fives Cail, ancien site industriel transformé en Ecoquartier depuis 2021. Le Passage couvert est accessible depuis la rue Vaucanson à Lille Fives

