Visite découverte du patrimoine architectural de Fives Cail Passage de l’internationale, Lille-Fives Lille

Visite découverte du patrimoine architectural de Fives Cail Passage de l’internationale, Lille-Fives Lille samedi 20 septembre 2025.

Visite découverte du patrimoine architectural de Fives Cail Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Passage de l’internationale, Lille-Fives Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Rendez-vous à l’entrée du Passage de l’Internationale pour le départ d’une visite guidée d’une heure, à travers l’ancien site industriel de l’usine Fives Cail à Lille-Hellemmes.

Cet ancien site de production métallurgique, laissé en friche en 2001 à la fermeture de l’usine, est aujourd’hui métamorphosé en un Ecoquartier animé, ouvert et engagé en faveur de la transition environnementale.

Depuis 2011 la société d’aménagement Soreli met en oeuvre la transformation urbaine de ce site pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

Pour cette Journée du Patrimoine, les professionnels de l’aménagement de Soreli troquent leurs casques de travaux pour mettre la casquette de guide de visite : ils vous racontent, au fil d’une déambulation à pied dans les espaces publics de Fives Cail, comment la métamorphose urbaine en cours sur ce site garde la mémoire de son passé industriel, tout en ouvrant une nouvelle page de son histoire.

Passage de l’internationale, Lille-Fives Pass. de l’Internationale59800 Lille Lille 59260 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}]

De l’ancienne usine à l’Ecoquartier, visite guidée à Fives Cail à Lille dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

© Soreli